TS – Inter, Conte come Mourinho: sente forte il rumore dei nemici. Ma il fuoco amico…

“Antonio Conte sente forte il rumore dei nemici, quel senso di accerchiamento che caricava a molla José Mourinho“. Tuttosport analizza le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, che dopo la vittoria per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha detto: “C’è un accanimento sull’Inter mai visto prima, per questo dobbiamo fare un fronte unico. E spero che tutti siano sulla stessa barca…“.

Il quotidiano ha poi aggiunto: “A dire la verità, ieri ha sentito pure il fuoco amico, visto che la mattinata era stata squassata da due notizie tutt’altro positivo, il nuovo stop per una (debole) positività di Brozovic e soprattutto lo striscione della Curva Nord che invitava, in modo colorito, la squadra a onorare la maglia e a onorare gli attributi. Un cocktail micidiale, a cui l’Inter ha risposto a Reggio Emilia con uno 0-3 sul Sassuolo rotondo nel risultato e nel modo in cui la squadra ha aggirato un possibile trappolone, questo grazie (anche) all’accorgimento di piazzare Barella a protezione della difesa“.