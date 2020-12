La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 9 dicembre apre con la vittoria della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona. Spazio in taglio alto per la gara decisiva di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk: “Conte: no al biscotto. L’Inter deve battere lo Shakhtar senza pensare al match del Real”, si legge.