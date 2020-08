Inter, Hakimi non basterà per tornare a vincere: Conte chiede almeno tre nuovi titolari

L’Inter chiude il primo campionato dell’era Conte (l’ultimo?) al secondo posto in classifica, mostrando delle ottime basi per sperare in un futuro nuovamente vincente. Secondo Tuttosport, dopo l’acquisto di Hakimi, la dirigenza nerazzurra dei nuovi sforzi per accontentare il proprio tecnico:

“Su buone fondamenta sia necessario costruire muri solidi grazie al mercato che dovrà fornire – al netto di partenze in attacco (vedi Lautaro) – almeno altri tre titolari a Conte: ovvero un centrale più adatto di Skriniar alla difesa a tre, un esterno mancino (Emerson), un giocatore che dia fisicità al centrocampo (Ndombele) e pure un vice Lukaku, sempre che, oltre a Martinez, rimanga pure Sanchez (altrimenti occhio a Edin Dzeko).

Se la società farà il proprio dovere – e l’acquisto di Hakimi è un’ottima premessa – l’anno prossimo l’Inter potrà davvero competere per vincere il campionato e per non disputare la Champions da semplice comparsa“.