Conte: “All’Inter l’obiettivo era uno. Avercela fatta in due anni è stato grande”

Il tecnico dell’Inter ha parlato a Dazn dell’obiettivo datogli dal club nerazzurro al suo arrivo

Intervistato per Dazn da Diletta Leotta, l’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato dell’obiettivo che gli era stato dato dal club nerazzurro al momento dell’arrivo a Milano:

“L’obiettivo quando ho firmato per l’Inter era un progetto triennale per riportare l’Inter ad avere ambizione, a tornare a giocare per obiettivi importanti. Il fatto di esserci riuscito al secondo anno è stata una grande cosa".