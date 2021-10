Newcastle, l’obiettivo è Conte in panchina. L’ex Inter in cima alla preferenze di Pif

Il fondo saudita ora proprietario del club inglese pensa in grande e vorrebbe l'ex tecnico dell'Inter come nuovo allenatore

Il Newcastle è passato in mano al fondo saudita Pif e ora tra gli obiettivi dei Magpies per la panchina c'è l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte.

"Se a maggio la famiglia Zhang avesse ceduto al corteggiamento del principe Mohammed bin Salman quasi certamente Antonio Conte sarebbe rimasto sulla panchina dell’Inter insieme a Lukaku ed Hakimi. Nulla di più facile, invece, che il tecnico pugliese abbracci ora il progetto dell’erede al trono di Ryiad che ha appena avuto il via libera della Premier League per ottenere l’80% del Newcastle. L’occasione persa per la Serie A è senza precedenti, perché l’ingresso in scena dell’Arabia Saudita nel campionato (già) più ricco del mondo non fa che allargare il solco economico con il resto d’Europa", spiega La Gazzetta dello Sport.