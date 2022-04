Tottenham KO, Conte: “Oggi impariamo una lezione. Il danno per noi è che…”

Le parole del tecnico: "Di sicuro non è un buon risultato per noi e una lezione che possiamo imparare oggi è questa"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Brighton, Antonio Conte, tecnico degli Spurs, ha parlato così dopo il KO subito: "Di sicuro non è un buon risultato per noi e una lezione che possiamo imparare oggi è che ci sono partite che se non riesci a vincere non devi perdere.