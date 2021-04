Inter, Conte ordina: battere il Sassuolo e chiudere il discorso scudetto

I nerazzurri, battendo gli emiliani, andrebbero a +11 sul Milan secondo, mettendo una seria ipoteca sul tricolore

L'Inter "vede" il traguardo scudetto: i nerazzurri affrontano oggi il Sassuolo nel recupero della ventottesima giornata di campionato e, in caso di vittoria, conquisterebbero il decimo successo consecutivo, scavando un solco di 11 punti sul Milan secondo. Un'occasione per mettere un'ipoteca vera e propria sul titolo, con sole 9 gare ancora da giocare. Antonio Conte conosce bene l'importanza della sfida contro gli emiliani, e alla sue truppe ha dato un ordine chiaro e perentorio: vincere.

Così scrive il Corriere dello Sport: "«Il percorso deve essere completato». Tradotto, per Conte, è arrivato il momento di chiudere i conti. I conti per lo scudetto, naturalmente, parola che il tecnico nerazzurro non pronuncia, ma il suo messaggio è sufficientemente chiaro. Del resto, l'Inter ha fatto il vuoto nel 2021, imprimendo un ritmo irresistibile alla sua marcia in campionato, approfittando pure degli inciampi delle avversarie. Prova ne sia il fatto che, vincendo questa sera il recupero con il Sassuolo, Handanovic e soci salirebbero a +11 sul Milan secondo. Si tratterebbe di un vantaggio in linea con quello di tante Juventus dominatrici nelle ultime 9 stagioni. Inoltre, considerando che poi mancherebbero 9 giornate alla fine del torneo, tre quarti di tricolore sarebbero già cuciti sulla maglia nerazzurra".