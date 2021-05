Padelli, un pensiero per Conte: “Nella gioia la mia immensa forma di gratitudine”

L'ormai ex portiere nerazzurro saluta con un post l'allenatore che gli ha fatto realizzare il sogno di vincere lo scudetto con l'Inter

Conte gli ha fatto realizzare un sogno. Daniele Padelli era il terzo portiere nerazzurro in questa stagione e non ha giocato. Ma ha vinto lo scudetto dell'Inter e ha materializzato un desiderio che aveva fin da bambino. Vincere con la propria squadra del cuore. Tanto che quando è arrivato lo scudetto era a casa come tutti i suoi compagni. Vittoria la sera prima a Crotone, pareggio per l'Atalanta e Inter matematicamente Campione d'Italia.