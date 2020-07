Inter, Conte padrone del proprio destino. A Bergamo per prendersi il ruolo di anti Juve

L’Inter risponde all’Atalanta, vittoriosa a Parma, e si riprende il secondo posto in attesa dell’ultima sfida proprio in casa dei bergamaschi sabato sera.

“Il derby nerazzurro accende la lotta per il secondo posto. Sabato a Bergamo faccia a faccia decisivo, con la Lazio pronta a approfittarne. Conte però è padrone del proprio destino. Una situazione invidiabile. Se vince l’ultima fatica di questo campionato interminabile, sfonda il muro degli 80 punti, diventa irraggiungibile e si prende il ruolo di anti Juve. E anche questo è un (piccolo) successo. Soprattutto una base concreta da cui ripartire. Conte conserva il secondo posto e per la terza volta consecutiva la sua squadra mantiene la porta imbattuta. Segnali positivi in vista di Bergamo e dell’Europa League. L’Inter è pronta per un grande finale”, spiega il Corriere della Sera.