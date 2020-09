Inter, Conte posta sui social la partenza per Benevento: “Gara fuori casa”

“Giornata fuori casa”. Antonio Conte ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sua foto della partenza in direzione Napoli. Al loro arrivo nella città partenopea, i nerazzurri si muoveranno su due pullman con destinazione Benevento. Arriveranno nell’hotel che ospiterà il loro ritiro fino a domani pomeriggio quando si giocherà la gara contro i giallorossi. Il tecnico ha tenuto i suoi sull’attenti in conferenza stampa: “Ci aspettiamo una partita tosta. Inzaghi lo conosco molto bene e sono contento per come ha iniziato la stagione. È una gara insidiosa, hanno dimostrato di avere carattere e non hanno mollato quando potevano, si sono dimostrati squadra e bisognerà fare attenzione”.