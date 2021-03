Lautaro come Eto’o: Conte pazzo di lui. “Il gesto dopo Inter-Atalanta è emblematico”

Con lavoro, applicazione e fiducia nelle indicazioni di Antonio Conte, Lautaro Martinez sta diventando un giocatore totale

Con lavoro, applicazione e fiducia nelle indicazioni di Antonio Conte, Lautaro Martinez sta diventando un giocatore totale. Che l'Inter si coccola a dovere, vista la sua importanza nella squadra che adesso sogna uno scudetto che manca da 11 anni. Anche perché Lautaro non è solo gol. Lo dimostra il lavoro svolto durante Inter-Atalanta. Una partita da terzino degna di Eto'o, come molti hanno ricordato. E il gesto di Conte, che dopo la gara di San Siro gli ha apertamente fatto i complimenti davanti alle telecamere, è emblematico:

"L’attaccante argentino, però, non è soltanto gol. E la migliore dimostrazione si è avuta giusto lunedì contro l’Atalanta. Conte, infatti, gli aveva chiesto un sacrificio particolare, ovvero abbassarsi e allargarsi sulla sinistra in fase di non possesso, trasformando il modulo in una sorta di 5-4-1 (...). Il lavoro di Lautaro è stato tanto efficace che Conte, davanti alle telecamere, gli ha fatto i complimenti. E a qualcuno è anche balzato in mente il precedente di Eto’o", si legge sul Corriere dello Sport.