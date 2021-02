Sky – Inter, Conte ha capito il pericolo: le vittorie su Juve e Milan non bastano. Lukaku…

Sky Sport analizza il momento dell'Inter di Conte all'indomani del successo nettissimo sul Milan nel derby di Milano

Momento perfetto per l' Inter di Antonio Conte . Il club nerazzurro, reduce dal successo per 3-0 contro il Milan nel derby di Milano , si gode il primato con quattro punti di vantaggio sui 'cugini'. I riflettori sono tutti per Romelu Lukaku , protagonista assoluto della stracittadina giocata ieri a San Siro .

Sky Sport fotografa il momento del belga: "Per lui era un derby particolare. Aveva risentito della lite con Ibra in Coppa Italia per cui ci teneva a fare bene sul campo. L'orgoglio del campione, che deve venire fuori nelle grandi partite, c'è stato. C'è l'esultanza in cui dice "Sono il migliore, te l'ho detto" prima di abbracciare i compagni. Si è tolto un peso: non ha mai commentato quanto accaduto, nonostante i gol, perché si era segnato questa data. Cinque gol in cinque derby, 30 in coppia con Lautaro per la seconda miglior coppia d'attacco d'Europa".