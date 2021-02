Conte, petizione dei tifosi della Juventus: chiesta la rimozione della sua stella dallo Stadium

Hanno fatto scalpore le immagini degli screzi a distanza tra Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e Antonio Conte, allenatore dell’Inter ma soprattutto storico ex capitano e allenatore bianconero. Una scena che ha segnato una frattura netta tra il tecnico nerazzurro e il mondo juventino, tanto che alcuni tifosi hanno deciso di lanciare una petizione sul sito change.org per chiederne la rimozione immediata della sua stella dall’Allianz Stadium.

“Dopo le innumerevoli frecciatine rivolte alla Juventus, dopo che è passato come allenatore alla nostra rivale storica (Inter) senza nessuno scrupolo e rispetto nei confronti di noi tifosi juventini e dopo il brutto gesto (dito medio) fatto in occasione della partita di Coppa Italia Juventus-Inter nei confronti della dirigenza bianconera, chiediamo alla Juventus e al presidente Andrea Agnelli la RIMOZIONE IMMEDIATA della sua stella presente all’Allianz Stadium di Torino e di omaggiarla a chi decisamente la merita più di lui! Ora veramente basta, si è superato ogni limite e non è più tollerabile tutto ciò, un personaggio squallido del genere sta continuando ad oltraggiare ed infangare la gloriosa storia della Juventus, e quindi deve pagare le giuste conseguenze!“.