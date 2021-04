Inter, Conte ha un piano per scacciare le paure. E col Verona spazio ai titolarissimi

Il tecnico dell'Inter non cambia e si affida al solito undici per cercare di battere la formazione di Juric e avvicinare lo scudetto

"In altre circostanze, Antonio Conte avrebbe alzato la voce per pungolare l’orgoglio dei suoi. Quante volte in passato ha sottolineato la mancanza di cinismo sotto porta o l’incapacità di “ammazzare” le partite. Dopo lo Spezia avrebbe potuto ritirare fuori quel vecchio ritornello, ma sa bene quanto la squadra sia cresciuta sotto quel punto di vista e quanto in questo momento ci sia bisogno di parole di conforto. «Sono soddisfatto, il pareggio ci sta». Una carezza a protezione del gruppo, che ha fatto un lavoro straordinario e adesso che vede l’obiettivo più vicino avverte una naturale tensione emotiva maggiore. Per scacciar via le paure, allora, Conte col Verona ripartirà dai titolarissimi, ritrovati già nel match in Liguria. C’è bisogno di certezze ora, di dare un’ultima spallata al campionato per centrare la missione. Undici anni dopo il Triplete, l’Inter è pronta a ricucirsi lo scudetto sul petto, mettendo fine al dominio dell’avversaria di sempre. In fondo Conte è stato scelto per questo. E per aprire un nuovo ciclo vincente nella storia dell’Inter", riporta La Gazzetta dello Sport.