Conte sfida Pirlo per Dzeko. GdS: “Juve avanti, contatti Inter-Roma ma prima…”

Un effetto domino che coinvolge le big di Serie A. Un puzzle ricco di intrighi e in attesa di soluzioni. Dzeko, Milik e Lautaro Martinez, tre nomi che scaldano il mercato.

Il nome che scalda Andrea Pirlo per il dopo Higuain è sempre quello di Edin Dzeko. L’attaccante può lasciare la Roma, che chiede 15 milioni, con la Juve che per ora è pronta a mettere sul piatto 10 milioni. I giallorossi si sono già cautelati con la trattativa con il Napoli per Arkadiusz Milik.

A far saltare il piano dei bianconeri e di Pirlo potrebbero essere Antonio Conte e l’Inter. “Non è un mistero che Conte stimi tantissimo Dzeko (ricambiato)” scrive La Gazzetta dello Sport. Ma per arrivare al bosniaco l’ad nerazzurro Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio devono cedere Lautaro: “L’Inter ha già sondato la Roma, ma il caos che regna al Barcellona non agevola una soluzione rapida, così per ora la pista juventina resta da privilegiare, anche se il trasferimento all’Inter di Kolarov, grande amico di Dzeko, è un’arma di seduzione in più“.