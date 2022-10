Conte: “Posso insegnare il calcio a tanti. Non amo giocare aperto. Nella mia carriera…”

Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Eintracht, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. "Non sono stupido, non voglio perdere. Credo di mettere in campo la squadra migliore. Se i tifosi si fidano di me bene, se non si fidano io sono l'allenatore e devo prendere le decisioni importanti. È importante avere un piano e mettere i giocatori nelle migliori condizioni per poter sfruttare le loro caratteristiche".