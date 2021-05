Inter, Il Giorno: “Conte si è sentito preso in giro e lasciato solo da Zhang”

Il quotidiano ha spiegato le motivazioni della scelta di Antonio Conte di dire addio all'Inter

E' ufficiale da ieri alle 19.20 l'addio alla panchina dell'Inter di Antonio Conte . Il Giorno, nella sua edizione odierna, spiega il perché della scelta del tecnico, scendendo nel dettaglio del rapporto ormai logoro con il presidente Steven Zhang : "L'irritazione di Conte per il comportamento di Steven Zhang da cui si è sentito preso in giro ma pure lasciato solo , è parsa palese da mesi, sin da quando Antonio aveva capito che ci sarebbe stato non solo "un rallentamento della crescita", ma un vero e proprio "depauperamento" della rosa.

Non solo. Zhang è scomparso proprio mentre l'Inter cominciava a non pagare gli stipendi e accumulava debiti. E' ricomparso con la bottiglia di champagne per festeggiare lo scudetto. Poi ha annunciato provvedimenti da "lacrime e sangue", senza dare garanzie al di là del prestito ottenuto in extremis da Oaktree. E come se non bastasse il presidente si fa intervistare solo se nessuno gli chiede del futuro. Anche per questo Conte ha detto basta".