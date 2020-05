Conte, primo anniversario da allenatore dell’Inter. Il club: “Un anno di passione nerazzurra”

“Un anno di passione nerazzurra“. L’Inter definisce così gli ultimi dodici mesi di Antonio Conte. L’ex giocatore ed allenatore della Juve ed ex ct della Nazionale, un anno fa ha firmato per il club interista. E oggi i primi 365 mesi insieme vengono festeggiati dalla società con un articolo pubblicato sul sito ufficiale. Dodici foto che raccontano l’avventura del tecnico pugliese sulla panchina interista.

Dall’incontro con Zhang Jindong alla Pinetina, fino al campo dove ha esultato, tantissimo, per i gol di Lukaku, volutissimo dall’allenatore e dove ha vissuto tante emozioni anche insieme ad Oriali. Lo aveva avuto con sé in Nazionale e l’arrivo di Conte a Milano ha sancito il ritorno del mediano ‘a casa’, lui che all’Inter ci aveva giocato e ne era stato dirigente, all’epoca di Mancini e Mourinho.

Tra le foto anche quella di un abbraccio con Esposito, il giovane che l’allenatore ha trattenuto ad Appiano come quarta punta della sua rosa. Una marcia importante in classifica, poi i momenti no con Juve e Lazio, infine lo stop per il coronavirus. Ora si riparte, ci sono ancora tante foto da inserire nell’album del primo anno di Conte all’Inter.

(Fonte: inter.it)