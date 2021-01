Inter, nervi tesi con Conte? TS: “L’argomento trattato da Marotta gli provoca l’orticaria”

Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Roma-Inter, è stato chiaro: il club nerazzurro non farà mercato a gennaio. Un argomento, quello relativo alla campagna acquisti, che non rende molto sereno Antonio Conte, a giudicare da quel che scrive Tuttosport:

“Beppe Marotta, anche se l’argomento provoca un po’ di orticaria ad Antonio Conte, ha dettato la linea. L’input arrivato da Suning è quello di provare a valorizzare al massimo quanto c’è in rosa, anche perché dopo la sciagurata eliminazione in Champions (una mannaia per i conti societari) con una sola competizione – più la Coppa Italia – l’organico dell’Inter è comunque attrezzato a fare bene“.

(Fonte: Tuttosport)