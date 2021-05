Inter, Conte può scrostare i residui di juventinità. Il segnale dalla formazione

Il tecnico dell'Inter dopo le ultime gare in cui ha dato spazio a chi aveva giocato meno, stasera dovrebbe schierare i titolarissimi

"Tutto dipenderà da quanta voglia avrà davvero Conte di scrostare i residui di juventinità che ancora si porta dentro e di urlare in faccia al passato tutte le sue rivalse. Di mezzo ci sono le parolacce e i gestacci della notte di Coppa Italia (ricordate il dito medio di Antonio e le contumelie di Agnelli, per tacere del resto?), e prima ancora le prese in giro dei tifosi juventini, animati dal livore dell’innamorato tradito, al loro ex idolo l’unica volta che poterono insultarlo dal vivo (a San Siro, roba di oltre un anno e mezzo fa)", spiega Repubblica.

"Diciamo che Antonio parlerà con la formazione: dopo aver dato ampio spazio a seconde e terze linee contro Sampdoria e Roma, stasera farà giocare i titolarissimi. E qualcosa vorrà pure dire. Chissà Pirlo cosa si aspetta, in ogni caso. «Deve bruciarci vedere una squadra che viene allo Stadium da campione d’Italia», dice. Eppure la Juve dovrebbe avere motivazioni di per sé, vista la posizione in bilico tra un’Europa e l’altra, come è in bilico la posizione di Pirlo stesso", aggiunge il quotidiano.