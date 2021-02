GdS – Inter, Conte cacciato da tutte le coppe. Ma gli resta una grande consolazione

Nonostante il bilancio nerazzurro sia fin qui deludente, Antonio Conte, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ha comunque una grossa consolazione

"Ecco, questa è l’unica consolazione di Conte: la conferma di poter competere con i campioni per lo scudetto. Non c’è più luce tra le due barche, a parità di cuore. All’Inter non resta che il campionato. Conte ha completato il suo non glorioso triplete: cacciato da tre coppe su tre. Gli è toccato anche beccarsi con la sua vecchia dirigenza, cui aveva rinsegnato a vincere. Un teatrino imbarazzante, per tutti".