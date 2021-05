Inter, Conte resta? Da chi gli sta intorno arriva un segnale che non lascia dubbi

In casa Inter tiene banco ovviamente il tema legato al futuro di Antonio Conte: in attesa dell'incontro con Zhang, arriva un segnale forte

In casa Inter tiene banco ovviamente il tema legato al futuro di Antonio Conte. Da settimane se ne parla e da domani ogni giorno è buono per un incontro tra il tecnico salentino e il presidente Steven Zhang. Si discuterà e si proverà a pianificare il futuro assieme ma Conte si aspetta risposte concrete da parte della proprietà. La Gazzetta dello Sport, però, evidenzia un passaggio delle dichiarazioni di Stellini, vice di Conte, dopo Juventus-Inter."«Antonio è sereno. E con serenità guarda alla prossima stagione». Mica banale: è il segnale che chi sta intorno all’allenatore non crede minimamente che possa mollare", rimarca la Rosea.