Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto nel corso della festa del quotidiano Il Fatto Quotidiano, ha nuovamente chiuso alla possibilità di tornare a giocare a porte aperte: “Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“.