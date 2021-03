Il mancato affare che ha cambiato volto all’Inter: “Conte ringrazia un vecchio nemico”

Sarebbe potuta essere un'Inter del tutto diversa da quella attuale, se solo si fosse concretizzato un affare in estate: Conte ringrazia

Sarebbe potuta essere un'Inter del tutto diversa da quella che, nelle ultime settimane, ha concesso praticamente zero agli avversari, blindando una difesa che ora pare davvero insuperabile. Sarebbe stata un'Inter diversa se solo Mourinho avesse alzato l'offerta per portare via da Milano Milan Skriniar. E invece lo slovacco è rimasto in nerazzurro. Conte sentitamente ringrazia il vecchio nemico: