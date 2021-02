CdS – Ecco perché Conte ieri è arrivato in ritardo in conferenza stampa

Il Corriere dello Sport ha spiegato il motivo per il quale Antonio Conte ieri ha fatto tardi per l'appuntamento con i giornalisti

"Antonio Conte è arrivato con qualche minuto di ritardo all'appuntamento con i giornalisti perché la rifinitura di ieri alla Pinetina gli ha portato via più tempo del previsto (la cura dei dettagli...), ma i messaggi che doveva lanciare non se li era certo dimenticati". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla conferenza stampa di Conte nel giorno di vigilia della sfida al Milan. Conte "ha dribblato la polemica che poteva scaturire da una domanda sulla partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo («Volete sapere se in questo momento della stagione manderei Lukaku a Sanremo? C'è da cantare prima di tutto domani a San Siro»), mentre sul resto... non ha tirato indietro la gamba", aggiunge il quotidiano.