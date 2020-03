GdS – Inter a caccia di una scossa. Conte spera nel ritorno della LuLa piena

In attesa di conoscere quando l’Inter potrà rientrare in campo, Conte allena i nerazzurri in modo che siano pronti nella prossima gara. L’Inter rimane in corsa su tre obiettivi.

“Nell’ultima notte di Lu-La pienissima l’Inter mandò un segnale a tutta la Serie A. Era la Befana e con i tre gol al San Paolo, due marchiati Lukaku e uno Lautaro Martinez, la vetta in coabitazione con la Juventus era riconquistata. L’umore di Romelu, che ieri ha festeggiato i 10 anni dal primo match con il Belgio, viaggia comunque a mille all’ora: con il gol nel ritorno al Ludogorets il centravantone belga è salito a 23 marcature nerazzurre in 34 partite. Il Toro, invece, dopo l’espulsione con il Cagliari di fine gennaio non è riuscito a tornare sugli standard altissimi a cui aveva abituato i tifosi interisti, mentre le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo la chiamata di Messi al Barcellona”, spiega La Gazzetta dello Sport.