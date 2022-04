Conte ritrova Eriksen da avversario: “Un grande uomo, un piacere rivederelo”

Nel prossimo turno di Premier League il Tottenham affronta il Brentford: confronto diretto tra i due ex nerazzurri

"Stiamo parlando non solo di un calciatore importante, ma soprattutto di un grande uomo. Auguro a lui e alla sua famiglia il meglio per il presente e per il futuro. Rivederlo e incontrarlo domani per una partita sarà per me un piacere. Non molto tempo fa è successo quello che è successo, e rivederlo in campo mi rende molto felice: ora è tornato ad avere una vita normale".