Coppa Italia – Inter, Conte ritrova Hakimi: numeri da attaccante, nessuno in Europa come lui

Si avvicina l’appuntamento con la semifinale di ritorno di Coppa Italia per l’Inter di Antonio Conte. per l’occasione il tecnico nerazzurro, oltre a Lukaku, ritroverà anche Hakimi: i due, dopo aver saltato per squalifica la gara di andata, saranno le armi in più per tentare la rimonta.

Per l’esterno marocchino, come scrive il Corriere dello Sport, parlano i numeri: “Senza l’ex-Real non può essere la stessa cosa. E’ come se l’Inter fosse monca. Sono ormai lontani, infatti, i tempi in cui Conte ne sottolineava un atteggiamento troppo “enjoy”, dovuto alle esperienze in Liga e Bundesliga. E’ vero che, ogni tanto, si lascia ancora scappare un pizzico di superficialità. Ma tutto scompare quando lo vedi puntare l’avversario, che quasi sempre poi si lascia per strada. Perché Hakimi sa fare il vuoto con il suo incedere. Ed è pure imprevedibile, perché nei suoi piedi, oltre all’assist, c’è pure la conclusione in porta, anche di sinistro. Da questo punto di vista, i suoi numeri non sono da difensore ma da attaccante, o quasi: 6 reti e 4 passaggi vincenti in campionato, più un altro in Champions. E, infatti, in Europa non esiste un difensore con le stesse cifre“.