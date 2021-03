CdS – Inter, Conte come Mou: si esalta col rumore dei nemici quando accerchiato

Conte come Mourinho. L'edizione odierna del CdS fa un paragone tra l'attuale allenatore nerazzurro e il condottiero del Triplete

Conte come Mourinho, per aprire uno stesso ciclo vincente all'Inter . L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un paragone tra l'attuale allenatore nerazzurro e il condottiero del Triplete, evidenziando una qualità comune. Eccola:

"Stasera tocca all’Inter respingere la pressione dei nemici ed è questa la condizione ideale per Conte, il più mouriniano dei nostri allenatori. Quando si sente accerchiato, rende al massimo e costruisce i successi più importanti, tanto che a volte le sue provocazioni, come quelle di José, sono mirate solo a far salire la tensione intorno alla squadra. Il peso della sfida sarà tutta sulle spalle di Lukaku e di Lautaro: battendo l’Atalanta, darebbero un segnale forte alle rivali e accorcerebbero la distanza dallo scudetto che interromperebbe il dominio juventino".