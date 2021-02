TS – Conte, stagione in salita: il rapporto con le coppe non è sufficiente. E ora l’Inter…

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia in tanti hanno detto che solo lo scudetto salverebbe l'annata e TuttoSport si è accodato

Alla fine è stato zero a zero. E in virtù della sconfitta dell'andata per due a uno, al Meazza, l'Inter è stata eliminata dalla Coppa Italia. TuttoSport commenta così l'uscita dei nerazzurri dalla Coppa Italia: "Resta il fatto, inequivocabile, che sia andato a vuoto anche l’assalto alla Coppa Italia. E per Conte continua a essere una stagione in salita. Il tecnico, con le coppe, evidentemente, non riesce proprio ad avere un rapporto almeno sufficiente. In Champions, a dicembre, è uscito in maniera fragorosa: talmente deludente, il cammino, che non è bastato nemmeno per qualificarsi in Europa League. E adesso la Coppa Italia: avanti due turni, con la soddisfazione doppia di essere approdati in semifinale eliminando il Milan, ma stop senza nemmeno troppi rimpianti contro la solita rivale di sempre: la Juventus".