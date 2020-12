Biasin: “Inter unico club solido. Conte? Parole fanno pensare una cosa. Zhang ha chiesto…”

Ospite negli studi di Mediaset nel corso della trasmissione ‘Tiki Taka‘, il giornalista di Libero e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin ha parlato della squadra di Conte e della vittoria contro il Sassuolo:

“L’Inter arrivava dalla non-partita col Real. Conte si è arrabbiato per le critiche dei media. Dopo 3 giorni abbiamo rivisto l’Inter dell’anno scorso, anche aiutata dal Sassuolo. Finalmente abbiamo rivisto lo spirito di Conte, tornato quello che ci ricordavamo. Le dichiarazioni di Conte, che ha qualcuno possono non piacere, fanno pensare che sia tornata l’Inter che ha raggiunto la finale di Europa League. Conte ha lanciato messaggi alla società. Col Sassuolo un’Inter più attenta a livello difensivo. L’Inter è l’unica squadra solita in Italia. Eliminazione in Champions? Aspetterei. La proprietà ha chiesto a Conte di qualificarsi gli ottavi di Champions”.