Conte: “Tornare a San Siro mi provoca forti emozioni, qui 2 anni bellissimi con l’Inter”

I complimenti a Pioli per lo scudetto? Pioli è un allenatore che è da tanto che allena, secondo me meritava prima questa soddisfazione. Ha coronato questo percorso con una squadra che ha una storia importante, gli va dato grande merito, l'anno scorso hanno fatto qualcosa di incredibile e straordinario. Fargli i complimenti mi sembrava il minimo. Questa è la mia seconda esperienza in Inghilterra dopo quella con il Chelsea: c'è un'atmosfera incredibile allo stadio, la gente viene con la gioia di vedere la partita. Da questo punto di vista ti innamori. Ma il primo amore non lo scordi mai, e quello è l'Italia".