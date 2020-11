Conte nella storia dell’Inter, ma in negativo: anche le statistiche lo condannano. E ora…

L’Inter perde malamente contro il Real Madrid e, di fatto, dice addio alle possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League. Sul banco degli imputati non può non salire anche Antonio Conte che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo il ko di ieri sera è entrato nella storia (in negativo) del club nerazzurro:

“Antonio Conte è entrato nella storia dalla porta sbagliata: mai l’Inter aveva perso in casa con il Real Madrid, mai aveva giocato le prime quattro partite di Champions senza vincerne una.

In fondo, delle statistiche uno può anche fregarsene, ma della classifica no. E la classifica dice che l’Inter è in cantina, con 2 punti, tenuta in vita solo da possibilità estreme, perché basta un pareggio tra Borussia Moenchengladbach (8 punti) e Real Madrid (7) per fare fuori la finalista di Europa League che aveva aggredito questa competizione con grande ambizioni. Quando si perde, in modo così plateale, contro un Real senza Sergio Ramos e Benzema, la colpa è di tutti. Ma Conte ha perso un po’ di più degli altri“.