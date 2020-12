Stramaccioni: “Inter, bilancio amaro. Conte avrà un altro problema. Eriksen? Tifosi amareggiati…”

A Radio Sportiva l’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni ha detto la sua sull’eliminazione dell’Inter dalla Champions League e non soltanto

“E’ un peccato a livello nazionale perchè stavamo per fare un quattro su quattro, ma soprattutto è un peccato per l’Inter: rimango convinto delle potenzialità di questa rosa, ieri è mancato solo il gol e in tante occasioni la squadra è stata sfortunata ma credo che la qualificazione sia sfuggita nelle partite precedenti. Il bilancio è amaro, la rosa era costruita per far fronte a due impegni e adesso ci sarà sicuramente un discorso di abbondanza di giocatori che per un allenatore non è il massimo”.

“Con Eriksen l’intento era prendere un giocatore che desse quella qualità che nel centrocampo dell’Inter mancava: ieri Castro si è messo in campo speculare, segno di rispetto, ma a quel punto ti serviva la giocata per battere la tattica. I tifosi possono essere amareggiati per l’ingresso in campo tardivo ma è anche vero che in ogni azione l’Inter poteva far gol”.