Conte su Vidal: “Non è a disposizione, non so quando recupererà”

Il tecnico nerazzurro ha parlato delle condizioni fisiche del centrocampista cileno, ancora alle prese con dolori al ginocchio

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, si è soffermato sulle condizioni di Arturo Vidal, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio: "Vidal non è a disposizione, continua ad avere problemi. Non ha svolto allenamenti con noi, quindi non è a disposizione per la Lazio. Non so se sarà a disposizione per la prossima partita, se recupererà per il derby.