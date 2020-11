Ts – Inter, Conte e Suning uniti a doppio filo. La necessità del tecnico è quella di rifarsi…

Tuttosport sottolinea che “i n circostanze normali, già sarebbe iniziato il toto nomi . Ipotesi, quella di un ribaltone, a cui non credono nemmeno i bookmakers perché Conte e Suning sono uniti a doppio filo – più che dal patto di Villa Bellini – da un contratto da 12 milioni a stagione fino al 2022 che, unito dai 9 lordi destinati per Luciano Spalletti fino a giugno e a un bilancio chiuso con un rosso da poco più di cento milioni rendono impossibili voli pindarici legati alla figura dell’allenatore“. Momento complicato per l’Inter e Antonio Conte . I nerazzurri hanno portato a casa solo una vittoria, in casa del Genoa, a ottobre. Nonostante buone prestazioni, l’Inter spesso non è riuscita a capitalizzare le tante azioni create e i buchi lasciati in difesa hanno fatto il resto. Sulla posizione del tecnico nerazzurro,sottolinea che “i

“Conte che, in questo clima da decrescita felice, dopo i terremoti di Londra (con tanto di causa milionaria al Chelsea) e nella prima stagione interista, ha la necessità di rifarsi un’immagine da manager dopo anni vissuti in trincea con l’ossessione della vittoria. Perché c’è un futuro oltre all’Inter e il rischio è che la sua figura sia ritenuta un po’ troppo ingombrante da i vari Paperoni del calcio europeo in un mercato, quello dei grandi allenatori, che è già saturo se si considera che Allegri , Pochettino e Sarri – tanto per fare tre illustrissimi esempi – sono ancora in cerca di squadra”.