Conte ha fatto punti e numeri, ora l’Inter deve capitalizzare. Eriksen, in arrivo novità

Il mercato è la chiave più importante per capitalizzare quanto fatto finora. Nel girone di andata la squadra di Conte ha fatto 46 punti. Sono il risultato di 14 gare vinte, 4 pareggiata e una sola persa. Lo scontro diretto con la Juventus. 40 i gol fatti dagli uomini nerazzurri e ne ha subiti 16. A questo punto nella scorsa stagione la squadra aveva sette punti in meno. Adesso c’è bisogno di spingere sull’acceleratore e arrivare a 200 ad ogni gara anche con l’aiuto dei dirigenti interisti che devono provare a portare a Milano rinforzi utili. Eriksen resta il grande obiettivo dell’Inter. “Sono attese notizie sul giocatore non so se in queste ore ma sicuramente nei prossimi giorni e sullo sfondo resta Vidal“, spiega Paventi, sottolineando così che ora il centrocampista del Tottenham è il primo obiettivo.

E a dare una mano alle finanze nerazzurre potrebbe arrivare l’addio di Politano che è al centro dell’interesse della Roma. Perché è mancino come Zaniolo. Il giocatore nerazzurro conosce bene l’ambiente perché ha giocato nel settore giovanile della Roma. Sarebbe la soluzione pronta per sostituire il giocatore infortunato e magari conquistare l’Europeo visto che ha giocato già qualche gara in Nazionale. Il Milan ha già avuto contatti con l’Inter. In seconda fila Napoli e Fiorentina. C’è concorrenza, ma i contatti si sono intensificati in queste ore per portare l’attaccante nerazzurro nella capitale.

(Fonte: SS24)