Labate: “Sono sicuro che prima o poi Conte tornerà all’Inter”

Ha ovviamente suscitato molte reazioni l'intervista concessa da Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport: questo il commento di Labate

"La bellissima intervista a Conte di Di Caro sulla Gazzetta è come la lacrima sul viso di Bobby Solo. Leggendola, ho capito molte cose. Non so quando. Ma prima o poi all’Inter avremo un Conte bis".