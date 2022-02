Conte-Tottenham, nessuno esclude un clamoroso divorzio. Il tecnico ha chiesto…

Situazione sempre più difficile per l'ex tecnico dell'Inter dopo la sconfitta contro il Burnley

"Per Antonio Conte passano gli anni e le squadre, ma non le polemiche. Come spesso è accaduto in passato, anche all’Inter, il tecnico è stato durissimo: «I giocatori sono sempre gli stessi, nel club cambiano gli allenatori ma non i risultati. Significa che occorre fare una valutazione, per me è molto frustrante. Forse non sono così bravo». Conte ha chiesto un confronto con la società e ora può succedere di tutto. Nessuno, in Inghilterra, esclude un clamoroso divorzio", sottolinea il Corriere della Sera.