Conte-Tottenham, addio anticipato? “Fonti del club inglese hanno chiarito che…”

Lo sfogo di Antonio Conte, al termine del match pareggiato dal suo Tottenham da 3-1 a 3-3 contro il Southampton ultimo in classifica, potrebbe cambiare lo scenario attuale. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza a giugno ma in Inghilterra, da qualche ora, si parla con insistenza di un possibile addio anticipato. "Fonti del club hanno poi chiarito che non si trattava di un attacco a Levy o ai dirigenti ma una riflessione sul Tottenham. E che nel mirino di Conte vi fossero i giocatori, non Levy. In ogni caso il futuro di Conte al club è sempre più in bilico anche per via del contratto in scadenza a giugno, non ancora rinnovato", commenta il Corriere dello Sport.