Conte: “Tottenham come la prima Inter? Difficile paragonarli. Bentancur e Kulusevski…”

"Parallelismo tra la prima Inter e Tottenham? È difficile fare paragoni, sicuramente quando lavori in una squadra che non vince da tempo, è inevitabile che la fiducia sia un po' giù. A gennaio sono andati via 4 giocatori importanti, ne sono arrivati 2. Si può dire che invece di rinforzarci, ci siamo "indeboliti". Bentancur e Kulusevski sono i prospetti ideali per il Tottenham, sono giocatori giovani e da far sviluppare, non sono giocatori pronti. La missione e la filosofia del club è questa. Inevitabile che se vuoi crescere più rapidamente hai bisogno di giocatori con molta esperienza, portano poi più esperienza nel team ma ho capito che questa è la visione del club".