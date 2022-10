Conte in scadenza, il Tottenham vuole blindarlo. “Ma per convincerlo servirà…”

Il Tottenham vuole blindare Antonio Conte. Il contratto del tecnico salentino è in scadenza a fine stagione ma, secondo il "Mail", gli Spurs avvieranno dal mese prossimo le trattative per il rinnovo. L'attuale accordo prevede già un'opzione per un ulteriore anno ma il club londinese vorrebbe trattenere Conte con un contratto più lungo e un ingaggio superiore rispetto all'attuale da 15 milioni di euro lordi a stagione. Sbarcato al Tottenham nel novembre dello scorso anno al posto di Nuno Espirito Santo, Conte ha rivoluzionato gli Spurs, centrando una fondamentale qualificazione in Champions. La squadra è attualmente terza in Premier e grazie al successo sull'Eintracht di mercoledì guida il girone di Champions: da marzo ad oggi ha perso solo tre gare fra campionato e coppe. Ma per convincere Conte non basterà offrirgli un ricco rinnovo: per legarsi a lungo termine il tecnico vuole garanzie per l'allestimento di una squadra che possa davvero competere per vincere la Premier e giocarsela in Europa