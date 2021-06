Conte: “Trapattoni fondamentale. Mi faceva sentire importante, è stato un papà per me”

Durante la puntata di Dazn, Diletta Leotta ha intervistato l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte che si è soffermato su Trapattoni

"Non ci fosse stato lui difficilmente avrei avuto una carriera così lunga nella Juventus per 13 anni. Mi volle lui, avevo 21 anni. Quando arrivai a Torino in quella stagione tremenda la prima volta che mi fece giocare titolari giocammo a Montecarlo col Monaco. Sbagliai io un retropassaggio a Tacconi, mi ricordo ancora che quella partita mi ammazzò proprio a livello psicologico. Poi il giorno dopo mi disse: Ma stai pensando ancora a quell'errore? Ma vai, cammina. Mi prese a cuore sotto tutti i punti di vista. Mi teneva a fine allenamento con Brio per aiutarmi con la tecnica. Ha vinto tutto e perde tempo con l'ultimo dei ragazzini. Ma sono cose che ti danno forza, ti fanno sentire importante. Se uno così vincente si ferma con te vuol dire che ci crede e non lo vuoi deludere. È stato per me è un papà".