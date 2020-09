Inter, il mercato non si ferma: Conte si aspetta altri tre rinforzi, già indicati i nomi

Con Kolarov ormai definito e in attesa di Darmian e Vidal, non si ferma il mercato in entrata dell’Inter: Antonio Conte si aspetta altri tre rinforzi. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha già indicato alla dirigenza i nomi sui quali puntare:

“Conte però si aspetta altri rinforzi: in primis Kanté per il centrocampo, valutato almeno 50 milioni dal Chelsea, poi il compagno di squadra Emerson Palmieri per la fascia sinistra e infine un vice-Lukaku col sogno che rimane Dzeko (ma occhio alle occasioni di fine mercato, sempre che non venga confermato in rosa Salcedo)“.