Truffò Conte, altri guai per Bochicchio: sequestrati 11 milioni

Altri guai in arrivo per Massimo Bochicchio, il presunto consulente finanziario già accusato di aver truffato, tra gli altri, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte per circa 30,6 milioni. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, la Guardia di Finanza ha effettuato nella sua casa perquisizioni e sequestri fino a 10.9 milioni. "A Bochicchio ora la Procura milanese contesta di aver riciclato denaro dei suoi clienti".