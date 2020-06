GdS – Inter-Sassuolo, Conte opta per il turnover: pronti tre cambi, rischia un big

Qualche cambio nell’undici di partenza, ma guai a chi tocca Eriksen. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte sta pensando al turnover per la gara di questa sera alle 19:30 contro il Sassuolo a San Siro.

Turno di riposo per Candreva, con D’Ambrosio favorito su Moses per una maglia da titolare, mentre resteranno fuori anche De Vrij e Young. A centrocampo spazio a Borja Valero, mentre in avanti Sanchez insidia Lautaro per un posto accanto a Lukaku.