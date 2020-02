Intervenuto a Tiki Taka, Sandro Sabatini ha risposto così alla domanda sulla frase di Agnelli in merito a Conte:

“Dire Conte-Juve oggi vuol dire non aver visto Conte finora quest’anno, sembra un ultras dell’Inter”.

SERIE A SENZA TIFOSI – “Mancheranno a tutto il calcio. Per Conte sarà una distrazione in meno. E’ un paradosso ma non avere il pubblico è una distrazione in meno per Conte”.