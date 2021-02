Inter, Conte: “Vecino? Ci auguriamo che possa tornare ai suoi livelli, io ci conto”

In conferenza stampa Antonio Conte parla di Vecino: "Ci auguriamo che possa tornare ai suoi livelli, lo conosciamo bene"

Dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio per molto tempo, è sempre più vicino l'esordio stagionale di Matias Vecino. In conferenza stampa Antonio Conte ha parlato del centrocampista, sottolineando l'importanza che può rivestire in questa squadra.