CdS – Inter, Conte cambia versione sul secondo posto. Un sospetto è lecito

Dopo la gara contro la Fiorentina Antonio Conte aveva parlato del secondo posto come di un qualcosa senza significato per lui: «Sei il primo dei perdenti», aveva detto chiaro e tondo. Ma dopo la vittoria con il Genoa ha incitato i suoi a fare del loro meglio per chiudere al secondo posto.

Ha detto che bisogna fare il meglio anche perché alla fine i numeri parlano. «Lo meritano i tifosi e lo meritiamo noi, perché ci sono dei numeri che rimangono e che certificano il lavoro svolto. Il campionato lo vincerà qualcun altro, ma parte nostra c’è la voglia e la motivazione per arrivare più in alto possibile», ha detto e il Corriere dello Sport scrive:

“Lecito sospettare che negli ultimi giorni, proprio dall’alto (nel senso del club) gli sia stato recapitato un messaggio…”.

(Fonte: CdS)