Conte vittima dei suoi dogmi. GdS: “Visto l’Atalanta? Gasperini cambia e sbanca Anfield”

Tra i colpevoli della sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid questa vola finisce Antonio Conte. La critica principale rivolta al tecnico nerazzurro c’è quella di non saper cambiare spartito tattico, rimanendo vittima dei suoi dogmi. Così La Gazzetta dello Sport: “Quando l’Inter riesce a tenere alti i ritmi, a pressare feroce con la squadra corta, riesce a essere pericolosa, anche con linee di gioco prevedibili. Quando, come ora, rallenta, emergono lacune tecniche strutturali che Conte, fedele ai suoi dogmi, fatica a intercettare con variazioni e nuove idee. Anche l’Atalanta non è al top. Ieri Gasperini ha cambiato carte: fuori le punte. E ha sbancato Anfield. Per ritoccare il copione e aumentarne la qualità, come richiede il calcio europeo, Eriksen sembrava l’uomo giusto. Che senso hanno i 4′ finali di ieri? Quando un giocatore fallisce, soprattutto se ha alle spalle trascorsi nobili, non è mai solo colpa sua. Così come non può essere solo colpa di Hakimi, la pesante involuzione che lo ha colpito. Forse c’è da chiedersi se i principi di gioco di Conte, più muscolari che tecnici, c’entrino con la scarsa fortuna che ha sempre trovato in Champions“.